به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ استاندار گیلان در شورای اداری شهرستان رشت ، با اشاره به اینکه فقط در شهرستان رشت ۵ هزار میلیارد تومان طرح افتتاح خواهد شد گفت: این میزان سرمایه‌گذاری در گیلان و ایران با وجود فشار‌های سیاسی و اقتصادی و محدودیت‌های خارجی نشان‌دهنده عزم جدی نظام در مسیر خدمت‌رسانی است.

هادی حق‌شناس با اشاره به حوادث اخیر منطقه‌ای تصریح کرد: دشمنان در خرداد ۱۴۰۳ تلاش داشتند سناریویی مشابه کودتای ۲۸ مرداد را علیه ملت ایران رقم بزنند، اما مردم با هوشیاری و بصیرت نقشه آنان را ناکام گذاشتند.

وی با بیان اینکه دفاع از دولت به معنای دفاع از کل نظام جمهوری اسلامی است، ادامه داد: همه ارکان و قوا در مسیر واحدی حرکت می‌کنند و لازم است دستاورد‌ها و خدمات نظام به‌طور شفاف به افکار عمومی منتقل شود.

بیان درست واقعیت‌ها، راه خنثی‌سازی تبلیغات دشمن

استاندار تأکید کرد: اطلاع‌رسانی صحیح و به‌موقع در حوزه‌های مختلف موجب تقویت امید اجتماعی می‌شود و باید تلاش شود تصویر درست خدمات نظام به مردم ارائه شود.

حق‌شناس به دستاورد‌های انقلاب اسلامی در حوزه زیرساخت‌ها نیز اشاره کرد و گفت: توسعه فرودگاه‌ها، راه‌آهن قزوین – رشت، سرمایه‌گذاری در صنایع دفاعی و موشکی و ایجاد بیمارستان‌های متعدد در استان و کشور، بخشی از ثمرات انقلاب اسلامی است که امروز به پشتوانه‌ای برای توسعه ملی تبدیل شده است.

وی یادآور شد: بیمارستان ۴۲۰ تخت‌خوابی لاکان رشت و ۹۶ تخت‌خوابی بندرانزلی در سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد و با تکمیل بیمارستان‌های در دست ساخت، هزار تخت به زیرساخت‌های درمانی استان اضافه می‌شود که این میزان توسعه طی صد سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

وی در پایان از تلاش‌ها و برنامه‌های فرماندار و اعضای شورای اداری شهرستان رشت قدردانی کرد.

فرماندار شهرستان رشت نیز در این جلسه گفت: ۴۰۱ طرح با ۵۰ هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال هزینه در شهرستان رشت تکمیل شده که در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

اسماعیل میرغضنفری افزود: ۳۸۳ طرح در بخش طرح‌های دولتی با هزینه کرد ۳۷ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال و ۱۸ طرح در بخش خصوصی با هزینه ۱۲ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

وی اظهار کرد: پروژه‌های هفته دولت امسال شهرستان رشت برای هزار و ۴۷۶ نفر شغل دائم و موقت ایجاد می‌کند.