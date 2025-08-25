به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در دومین روز از هفته دولت پنج طرح در حوزه توسعه زیرساخت‌های شهری در شهر پاتاوه در شهرستان دنا بهره برداری و کلنگ زنی شد.

استاندار که در آئین افتتاح این طرح‌ها با بیان اینکه از این ۵ طرح چهار طرح افتتاح و یک طرح کلنگ زنی شد گفت: ۱۴۳ میلیارد ریال برای طرح‌های بهره‌برداری در حوزه زیرساخت‌های رفاهی شهر پاتاوه هزینه شده و ۱۴ میلیارد ریال نیز برای ساخت طرح کلنگ‌زنی پیش‌بینی شده است.

یدالله رحمانی آسفالت معابر، عملیات اجرای پیاده روسازی و بلوک فرش (موزاییک) پیاده روها، جدول‌گذاری و روشنایی معابر شهر پاتاوه را از مهمترین طرح بهره‌برداری شده توسعه این شهر عنوان کرد و افزود: بای اجرای این تعدا طرح در حوزه توسعه زیرساحت‌های شهر پاتاوه ۱۱۰ میلیارد ریال هزینه شده است.