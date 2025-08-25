فرمانده انتظامی شهرستان ساوه از شناسایی و دستگیری پنج توزیع کننده مواد مخدر صنعتی و سنتی در راستای اجرای طرح امنیت محله محور و رسیدگی به مطالبات مردم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرهنگ مجتبی جمالی گفت: مأموران انتظامی شهرستان ساوه در تحقیقی از فعالیت مجرمانه پنج از خرده فروش مواد مخدر در حاشیه این شهرستان مطلع شدند.

او با اشاره به اینکه دستگیری این توزیع کنندگان مواد مخدر در راستای رسیدگی به مطالبات مردمی و ارتقاء امنیت اجتماعی است، افزود: مأموران پلیس با هاهنگی قضائی ضمن شناسایی پاتوق محل فعالیت این متهمان در عملیاتی موفق آمیز آنها را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه ادامه داد: طی بازرسی از پاتوق متهمان ۸۰۸ گرم مواد مخدر بسته بندی شده از نوع هروئین، شیشه و تریاک و آلات و ادوات استعمال مواد مخدر و مقادیری وجه نقد حاصل از فروش مواد مخدر کشف شد.

سرهنگ جمالی در پایان با اشاره به اینکه هر ۵ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند بر استمرار طرح پاک سازی مناطق حاشیه شهرستان در سال جاری تأکید کرد و از عموم مردم خواست در صورت مشاهده و برخورد با هر نوع تهیه و توزیع و فروش مواد مخدر مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.