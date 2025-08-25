به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان گفت: در حوزه فنی و راه‌های روستایی، ۹ طرح در زمینه روکش آسفالت محور‌های روستایی به طول ۱۸ کیلومتر به بهره‌برداری می‌رسد که نقش مهمی در تسهیل عبور و مرور روستاییان و ارتقاءء سطح ایمنی تردد خواهد داشت.

سعید خدابخشی افزود: در حوزه راهداری، ۴ طرح روکش آسفالت به طول ۱۴ کیلومتر شامل بهسازی، روکش آسفالت و ارتقاء ایمنی محور‌های استان با هدف افزایش کیفیت مسیر‌های ترددی و کاهش حوادث اجرایی شده است.

به گفته وی: در حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع نیز یک طرح آماده افتتاح است.