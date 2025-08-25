به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فریمان گفت: در این مدت، عملیات آسفالت گرم راه روستایی گلمی بالا و پایین به طول سه و نیم کیلومتر با هزینه‌ای بالغ بر ۶۵ میلیارد ریال به اجرا درآمد.

حامد محمودی افزود: همچنین عملیات زیرسازی راه روستایی کلاته خشک به طول شش و نیم کیلومتر با اعتباری حدود ۳۰ میلیارد ریال انجام شد.

وی ادامه داد: در همین مدت، تیغ‌زنی و تسطیح ۶۵ کیلومتر از راه‌های روستایی این شهرستان با هزینه‌ای بیش از پنج میلیارد ریال صورت گرفت.

رئیس اداره راهداری فریمان با اشاره به اقدامات ایمن‌سازی راه‌ها هم گفت: در محور‌های اصلی شهرستان، حریم‌زنی به طول ۱۱۰ کیلومتر و ایمن‌سازی پل سنگ‌بست با استفاده از تجهیزات ترافیکی شامل بشکه ترافیکی، باتومی، چراغ چشمک‌زن و نوار خطر انجام شد که در مجموع اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال را به خود اختصاص داد.

به گفته محمودی، علاوه بر این، تعمیر و مرمت تابلوها، گاردریل‌ها و رنگ‌آمیزی سرعتگاه‌ها به‌صورت مستمر در دستور کار راهداران این شهرستان قرار دارد.