رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز گفت: نظام ارجاع با هدف ساماندهی مراجعههای درمانی، کاهش سردرگمی شهروندان و کنترل هزینههای سلامت، پزشک خانواده را به عنوان اولین و مهمترین نقطه تماس مردم با نظام سلامت معرفی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کاوس کریمی با اشاره به اهمیت طرح ملی «نظام ارجاع» اظهار کرد: این طرح، راهکاری کلیدی برای حل معضلات رایج در سیستم بهداشت و درمان است.
وی با اشاره به سردرگمی شهروندان در مراجعه به پزشکان مختلف و بار سنگین هزینههای درمانی، افزود: نظام ارجاع برای حل همین مسائل طراحی شده است و مرکز بهداشت غرب اهواز هم با تمام توان در حال پیادهسازی این طرح است تا شهروندان بتوانند به بهترین شکل از خدمات بهداشتی و درمانی بهرهمند شوند.
رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز گفت: با اجرای این طرح از این به بعد برای هر گونه مشکل سلامتی، اولین گام فرد مراجعه به پزشک خانواده مستقر در مراکز خدمات جامع سلامت نزدیک محل زندگی خواهد بود. این واحدهای بهداشتی که در محلات مستقر هستند، اولین و مهمترین نقطه تماس شما با نظام سلامت محسوب میشوند.
وی بیان کرد: در این مراکز، خدمات اولیه، مشاوره، پیشگیری از بیماریها و درمانهای ساده به شما ارائه میشود. تمام سوابق پزشکی شما نیز به صورت کاملا محرمانه در پرونده الکترونیکی سلامت ثبت خواهد شد. این پرونده به پزشک خانواده شما کمک میکند تا شناخت کاملی از وضعیت جسمانی شما داشته باشد و بهترین راهنمایی را ارائه دهد.
کریمی با بیان اینکه نکته کلیدی این طرح ارجاع هدفمند بیماران است، افزود: اگر پزشک خانواده تشخیص دهد که بیمار به خدمات تخصصیتر یا فوق تخصصی نیاز دارد، فرد را به پزشک متخصص مربوطه (سطح ۳) یا حتی فوق تخصص (سطح ۳) ارجاع میدهد. فرآیند ارجاع، منافع بسیاری برای شهروندان در پی خواهد داشت.
وی ادامه داد: همچنین مراجعه، درست و بدون سردرگمی خواهد بود یعنی دیگر نیازی نیست نگران این باشید که باید به کدام پزشک متخصص مراجعه کنید، زیرا پزشک خانواده، بهترین راهنما در این مسیر خواهد بود و فرد را به درستی هدایت میکند.
رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز اضافه کرد: با این سیستم، از مراجعههای بیرویه و غیرضروری به متخصصان جلوگیری میشود بنابراین هم در زمان و انرژی صرفهجویی میشود و هم هزینههای درمانی کاهش مییابد. وقتی ارجاع هدفمند باشد، پزشکان متخصص هم میتوانند خدمات متمرکزتر و با کیفیتتری به بیمارانی ارائه دهند که واقعا به تخصص آنها نیاز دارند.
وی با اشاره به دیگر مزایای این طرح نیز گفت: با تشکیل پرونده الکترونیکی سلامت، اطلاعات درمانی شما همیشه در دسترس پزشک خواهد بود و این به تشخیص و درمان دقیقتر کمک میکند. همچنین با این نظام، بهرهمندی از پوششهای بیمهای و خدمات رایگان، به ویژه برای افرادی که تحت پوشش بیمه سلامت هستند، بسیار سادهتر و منظمتر خواهد شد.