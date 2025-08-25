پخش زنده
آتش سوزی در انبار علوفه یک مجتمع دامداری در پلدشت پس از ۱۲ ساعت عملیات نفس گیر و برجای گذاشتن خسارت ۶۰ میلیارد تومانی مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در پی تلفنی با ستاد مدیریت بحران شهرستان پلدشت مبنی بر حریق گسترده در انبار علوفه در یک مجتمع دامداری بزرگ در ۱۵ کیلیومتری این شهرستان نیروهای این ستاد با تجهیزات مختلف از جمله خودروی آتش نشانی و چند خودروی سنگین اطفاء حریق عازم محل وقوع حریق شدند.
فرماندار شهرستان پلدشت گفت: با توجه به حجم بسیار زیاد علوفه و گستردگی حریق در وسعت بیش از یک هکتار چندین خودروی سنگین اطفاء حریق از شهرستان و شهرستانهای همجوار با هماهنگی در محل حاضر شدند که بعد از ساعتها در یک عملیات نفس گیر حریق را کنترل و از سرایت شعلههای آتش به نقاط دیگر چلوگیری کردند.
رعنا قربانی خاطر نشان کرد: در این عملیات هماهنگیهای لازم بین آتش نشانان شهرستان و همچنین شهرستانهای همجوار ماکو - شوط و چایپاره انجام شد و ۱۲ خودرویهای آتش نشانی به محل حریق اعزام شد که پس از ۱۲ ساعت آتش را مهار کردند و بر آورد اولیه خسارت وارده به این مجتمع حدود ۶۰ میلیارد تومان است.
به گفته وی این حادثه خوشبختانه تلفات جانی نداشته است و علت دقیق آتش سوزی و میزان دقیق خسارت در دست بررسی است.
در این مجتمع ۴ هزار راس گاو نگهداری و روزانه نزیدک به یک صد تن شیر تولید و به بازار مصرف ارسال میشود.