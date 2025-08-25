پخش زنده
سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) قم در مراسمی از فعالان رسانه در عرصه خبر قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آئین بزرگداشت مقام خبرنگار و تجلیل از فعالان خبری استان قم صبح امروز با حضور جمعی از خبرنگاران، فعالان رسانهای، مسئولان فرهنگی و فرماندهان سپاه در تالار نخلستان قم برگزار شد.
در این مراسم ضمن تجلیل از تلاشهای بیوقفه خبرنگاران در عرصه اطلاعرسانی نقش مؤثر رسانهها در تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و مقابله با جنگ شناختی دشمنان تبیین شد.
جانشین فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب با اشاره رسالت رسانه در جامعه، خبرنگاران را افسران جبهه فرهنگی دانست و بر ضرورت تقویت جبهه رسانهای متعهد و انقلابی تأکید کرد.
در پایان این مراسم از تعدادی از خبرنگاران فعال استان با اهدای لوح سپاس و هدیه تجلیل شد.