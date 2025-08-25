به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این مرکز به عنوان یکی از طرح‌های شاخص فرهنگی استان همدان، قرار است زمینه برگزاری رویداد‌های علمی و بین‌المللی را در ابعاد گسترده فراهم سازد.

وزیر جهاد کشاورزی در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای استان همدان و شهدای اقتدار ملی، بر نقش‌آفرینی مردم در حراست از انقلاب اسلامی تاکید کرد.

غلامرضا نوری قزلجه افزود: همان طور که تاریخ بار‌ها نشان داده، مردم همیشه با هوشمندی، آگاهی و مسئولیت‌پذیری خود، نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کرده‌اند.

او تصریح کرد: حوادث اواخر خرداد و اوایل تیرماه امسال نیز نمونه‌ای از همین بصیرت و همبستگی ملی بود که به لطف پروردگار و رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب، نظام اسلامی مقتدرانه به مسیر خود ادامه داد و بار دیگر ثابت شد که انقلاب اسلامی یکپارچه، همدل و پایدار خواهد ماند.