فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی با حضور در تعدادی از مراکز درمانی ارومیه با پزشکان و پرستاران حاضر در این مراکز درمانی دیدار و و از تلاشهای آنان قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در گرامیداشت روز پزشک فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی با حضور در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کوثر، امام علی (ع) و ثارالله ارومیه با پزشکان و پرستاران حاضر در این مراکز درمانی دیدار و از تلاشهای آنان قدردانی کرد.

سردار سرتیپ دوم محمدحسین رجبی در این دیدار‌ها ضمن تبریک فرارسیدن روز پزشک به همه پزشکان و پرستاران، با اهدا شاخه گل مقام و منزلت پزشکان و پرستاران را گرامی داشت.

او در این دیدار‌ها با اشاره به این که خداوند تبارک و تعالی دو نعمت پنهان را در جامعه قرار داده که یکی از آنها امنیت و دیگری سلامت است گفت: تامین کنندگان سلامت جامعه پزشکان هستند و در واقع فعالیت مهم آنها هم ردیف با تامین کنندگان امنیت می‌باشد.