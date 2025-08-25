پخش زنده
معاون اداره کل امور عشایری لرستان گفت: همزمان با هفته دولت، ۶ طرح عمرانی در مناطق عشایری استان به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،فضل الله دریکوند بیان کرد:همزمان با هفته دولت، ۶ طرح عمرانی شامل طرح های آبرسانی و پلهای ارتباطی در مناطق عشایری استان به بهرهبرداری میرسد.
وی بیان کرد:این طرح ها در شهرستانهای چگنی، دلفان و الیگودرز افتتاح میشود.
معاون اداره کل امور عشایری لرستان گفت: با بهرهبرداری از این طرح ها حدود ۵۰۰ خانوار عشایری از نعمت آب و راههای ارتباطی بهرهمند میشوند.
به گفته دریکوند اعتبار هزینه شده برای این طرح ها بالغ بر ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این طرح ها شامل احداث پلهای عابر پیاده و طدح های آبرسانی در مناطق عشایری است که بهمنظور تسهیل تردد و دسترسی به آب شرب و کشاورزی برای عشایر اجرا شده است.