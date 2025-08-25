پخش زنده
مجمع عمومی سالیانه فدراسیون نجات غریق و غواصی به صورت وبیناری و به ریاست فریبا محمدیان برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مجمع عمومی سالیانه فدراسیون به منظور بررسی عملکرد این فدراسیون در سال ۱۴۰۳ و همچنین بررسی برنامههای پیشرو، صبح امروز (دوشنبه ۳ شهریور ماه) با حضور فریبا محمدیان، معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، فرهادیزاد نایب رئیس بانوان کمیته ملی المپیک، کامیار سلطانی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونها، مهدی حیدری رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی و سایر اعضا در آکادمی ملی المپیک برگزار و روسای هیاتهای استانی به صورت آنلاین در ارتباط بودند.
در ابتدای مجمع، مهدی حیدری رئیس فدراسیون گزارشی از عملکرد این فدراسیون در سال گذشته ارائه کرد و توضیحاتی را داد که این گزارش مورد تأیید اعضای مجمع قرار گرفت.
در ادامه حسابرس مستقل، خزانه دار و بازرس فدراسیون گزارشهای خود را به سمع و نظر اعضای مجمع رسانده و مورد تأئید قرار گرفت.