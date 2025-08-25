مأموران پلیس امنیت عمومی آباده ۲ دستگاه موتورسیکلت بدون مجوز را در یک مغازه کشف و پرونده آن را به مراجع قضایی ارسال کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی آباده گفت: مأموران پلیس امنیت عمومی در اجرای طرح مقابله با موتورسیکلت‌های سنگین و قاچاق مطلع شدند که فردی در مغازه خود موتورسیکلت بدون مجوز نگهداری می‌کند.

سرهنگ محمدرضا رضایی افزود: با هماهنگی قضایی، ماموران به محل اعزام شدند و در بازرسی از مغازه، ۲ دستگاه موتورسیکلت بدون مجوز کشف شد.

وی با بیان اینکه ارزش کارشناسی موتورسیکلت‌های توقیفی ۸ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شد.