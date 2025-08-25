پخش زنده
مهلت ارسال آثار به اولین جشنواره ملی هنرهای تجسمی نماز با نام قدقامت موج که از سوی معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان برگزار میشود، تا دیماه تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شبنم شاهینی، معاون فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان اظهار کرد: مهلت ارسال آثار به اولین جشنواره ملی هنرهای تجسمی نماز با نام «قدقامت موج» بنا به درخواست علاقهمندان و متقاضیان تا دیماه تمدید شد.
وی با بیان اینکه این جشنواره از سوی معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان برگزار میشود، گفت: ایده اصلی این جشنواره شامل به تصویر کشیدن نماز در شعر سهراب سپهری است. همچنین طراحی، نقاشی، پوستر، عکاسی و خوشنویسی (نستعلیق و ثلث) بخشهای جشنواره «قد قامت موج» را تشکیل میدهند.
شاهینی گفت: اهداف جشنواره شامل استفاده از ظرفیت گسترده هنرهای تجسمی در راستای ترویج و نهادینه کردن فرهنگ دینی و قرآنی در جامعه، زمینهسازی و نهادینه کردن بیش از پیش اُنس با نماز، تاکید بر اهمیت نماز جماعت و نمازجمعه، نگاه هنرمندانه به تجلی جایگاه عبادت در سبک زندگی امروزی است.
معاون فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان افزود: محورهای جشنواره نماز فردی، نماز جماعت، عبادت و نیایش، تاکید بر نماز در سنین کودکی و نوجوانی، اقامه نماز در دامن طبیعت، خانه، محیط کار و مدارس و دانشگاهها است.
وی یادآور شد: علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این جشنواره به نشانی https://www.roytab.ir/Ghadghamatmog مراجعه کنند.