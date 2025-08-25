به مناسبت هفته دولت ۳۱ طرح عمرانی با اعتبار بیش از ۴۱۰ میلیارد ریال با حضور فرماندار و مسولان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرماندار اشنویه در حاشیه بهره برداری این طرح‌ها افزود:افتتاح همزمان ۲۸ طرح بخشداری نالوس و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بطور نمادین آسفالت معابر روستای بیمضرته - افتتاح آب شرب روستای کانی سرخ -رونمایی از ماشین آلات شهرداری نالوس - افتتاح آب شرب روستای دهگرجی بخشی از این طرح‌هاست.



سید علی ترابی گفت: همچنین کلنگ آغاز عملیات بهسازی و آسفالت تنها روستای باقیمانده شهرستان، روستای مامدان بطول ۳/۵ کیلومتر با اعتبار ۱۶ میلیارد تومان به زمین زده شد .

۷۴ طرح عمرانی در هفته دولت در این شهرستان افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد.