به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با هفته دولت و در مراسمی ۴۸۰ واحد مسکونی سایت ۲۲ هکتاری منطقه پردیسان قم به متقاضیان طرح نهضت مسکن ملی واگذار شد.

ساخت واحد‌های طرح نهضت ملی مسکن در زمین‌های موسوم به سایت ۲۲ هکتاری منطقه پردیسان قم از سال ۴۰۱ آغاز شده است. این واحد‌ها در قالب ۲۱ مجتمع و ۹۲ بلوک در حال ساخت است و با واگذاری واحد‌های جدید، ۶ مجتمع ۸۰ واحدی آن واگذار شده و قرار است تا پایان امسال هم ۱۵ مجتمع باقی مانده به متقاضیان تحویل شود.

استاندار قم در این مراسم گفت: استان قم با ۹۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در حال حاضر رتبه نخست ساخت و ساز واحد‌های آپارتمانی، خانه‌های ویلایی و زمین اهدایی در کشور است و براساس برنامه زمان بندی تا پایان امسال دست کم ۱۰ هزار واحد مسکن ملی به متقاضیان واگذار خواهد شد.

اکبر بهنام جو افزود: پیشرفت عمرانی واحد‌های مسکونی در استان قم ۶۰ درصد است که تمامی واحد‌ها با زیرساخت‌های آب، برق، گاز و فاضلاب واگذار می‌شود.