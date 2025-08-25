به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در اطلاعیه شرکت گاز استان خوزستان آمده است: به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز کوی مهدیس، شهرک گل‌ها در روز سه شنبه ۴ شهریورماه از ساعت ۷ صبح تا ۱۶ همان روز قطع خواهد شد.

از مشترکین درخواست شد در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری کنند و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.