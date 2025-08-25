همزمان با دومین روز از هفته دولت، کارگاه صنعتی تولید قارچ خوراکی در شهرستان رامهرمز با ظرفیت تولید سالانه ۳۵۰ تن و ایجاد ۲۵ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در آیین افتتاح کارگاه صنعتی تولید قارچ خوراکی در شهرستان رامهرمز اظهار کرد: این واحد در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع و با هفت سالن تولید به مساحت ۷۲۰ مترمربع احداث و به بهره‌برداری رسیده است.

محمد حسن‌نسب افزود: کل سرمایه‌گذاری انجام شده در این واحد ۵۰۰ میلیارد ریال بوده که از این میزان، مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال از محل تسهیلات بانکی تامین شده است.

به گفته وی ظرفیت تولید سالانه این کارگاه ۳۵۰ تن قارچ خوراکی است که علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی، زمینه ایجاد ۱۵ فرصت شغلی مستقیم و ۱۰ فرصت شغلی غیرمستقیم را نیز فراهم کرده است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در ادامه گفت: استان خوزستان با تولید سالانه هشت هزار و ۸۰۰ تن قارچ خوراکی و برخورداری از زنجیره کامل تولید این فرآورده غذایی ارزشمند، به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید قارچ خوراکی در کشور شناخته می‌شود.