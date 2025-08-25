پخش زنده
امروز: -
شیوه، شرایط و تاریخ ثبت نام از متقاضیان اعزام به حج تمتع سال آینده در هفتههای آتی اعلام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج، در نشست امروز شورای برنامهریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت، آقای اکبر رضایی معاون حج و عمره سازمان حج، از همه دارندگان سند حج تمتع خواست که با مراجعه به پنجره واحد سازمان حج و زیارت به نشانی my.haj.ir اطلاعات خود را بروز رسانی کنند تا برنامه ریزیها برای حج تمتع آتی دقیقتر انجام شود.
رضایی سپس با اشاره به روند صدور ویزا برای عمره گزاران و دستورالعمل عربستان برای ارسال اطلاعات افراد برای صدور روادید سفر، ابراز امیدواری کرد پروازهای عمره به مقصد فردگاه طائف نیز عملیاتی شود.
وی گفت: شیوه، شرایط و تاریخ ثبت نام از متقاضیان اعزام به حج تمتع سال آینده نیز در هفتههای آتی اعلام خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت نیز با توجه به تجربه استفاده از فرودگاه طائف در اعزام زائران به سرزمین وحی، از دست اندرکاران عملیات عمره خواست با توجه به افزایش پروازها درماه آینده، این موضوع را که در تسهیل سفر عمره گزاران نقش دارد به صورت جدی پیگیری کنند تا زمینه آن هرچه زودتر فراهم شود.
در ادامه این نشست، آقای نصرالله فرهمند مدیرعامل موسسه عمره سعادت گزارش مشروحی از برنامه ریزیها برای کاهش نیروهای کارگزاری و ستادی در عملیات عمره ارائه داد و مزایای طرحهای جدید در این عملیات در بخشهای تغذیه، تدارکات وخدمات هتلی را برشمرد.
رئیس سازمان حج و زیارت هم تصریح کرد: آثاراصلاح فرآیندها در ارائه خدمات بخشهای مختلف مشهود است و به کیفیت بهتر و کاهش قیمت تمام شده در حوزههایی مانند تغذیه منجر میشود که در نهایت در هزینه نهایی سفر موثر است.
آقای علیرضا بیات ابراز امیدواری کرد: در صورت فراهم شدن زمینه لازم توسط کشور میزبان، برخی از طرحها در عملیات عمره، در حج پیش رو هم اجرایی و به کاهش بیشتر اعزام نیروها و عوامل منجر شود.
حجت الاسلام والمسلمین نواب نیز با تاکید بر پویایی سازمان حج، تصریح کرد: پویایی و نوآوری در همه بخشها و کاهش نیرو، کاری پسندیده و پذیرفته شده است و با بکارگیری نیروهای چند پیشه، کارها متوقف نشود.
حجت الاسلام والمسلمین سید حسین رکن الدینی معاون فرهنگی بعثه هم در این نشست با اشاره به جذب ۱۵۵۰ روحانی برای عمره، نحوه اعزام آنها به همراه کاروانهای عمره گزار را تشریح کرد و گفت: سهمیه مورد نیاز استانها تخصیص یافته و بستههای فرهنگی هم ارسال شده است تا دراختیار کاروانها قرار گیرد.
وی به برگزاری کارگاههای تمهیدی برای روحانیون عمره به صورت حضوری برای روحانیون مستقر در قم و برخط برای روحانیون دیگر استانها اشاره کرد و افزود: همچنین کارگاه آموزشی- توجیهی برای مسئولان فرهنگی هتلها هفته گذشته در قم برگزار شد.
این نشست، با گزارش آقای رضا رحیمی مدیرکل فناوری اطلاعات سازمان حج دربارۀ مزیتهای بکارگیری هوش مصنوعی درخدمات ارائه شده سازمان حج و زیارت ادامه یافت.
وی گفت: سرعت بیشتر درتصمیم گیری ها، کاهش هزینههای اجرایی و ارتقای کیفیت در ارائه خدمات از مزایای بکارگیری هوش مصنوعی است.
در پایان این نشست، دکتر سید علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر از خدمات ارائه شده در اربعین ۱۴۰۴ گزارش داد.
وی مجموع خدمات ارائه شده جمعیت هلال احمر را ۴ میلیون و ۳۲۷ هزار مورد بیان و تصریح کرد: فعالیتهای درمانی و بهداشتی امسال روانتر از سالهای گذشته انجام شد.
دکترمرعشی مجموع ویزیتهای عمومی و تخصصی را یک میلیون و ۱۲۵ هزار مورد و نسخ دارویی را یک میلیون و ۷۰۰ هزار مورد ذکر کرد و به ۱۱ هزار و ۶۷۷ مورد خدمات انتقال و امدادی، ۳۰۱ مورد انتقال به پایانههای مرزی، ۱۶۵۰ مورد انتقال به مراکز درمانی، ۱۷۰۰ مورد ماموریت امدادی و ۸۰۰۰ مورد ماموریت پشتیبانی اشاره کرد.
وی گفت: در کنار ارائه این خدمات، ۲۰۰ خودرو و ۷۰۰ تُن دارو و لوازم مصرفی پزشکی به عراق منتقل و خدمات در حدود ۲۰۰ موکب درمانی جمعیت هلال احمر و مردمی ارائه شد.