اجرای طرحهای نوین صیانتی در جنگلهای شمال از سال ۱۴۰۵ آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعلام کرد که طرحهای مدیریت صیانتی با رویکردی نوین از سال ۱۴۰۵ در جنگلهای شمال کشور به مرحله اجرا درخواهد آمد. این طرحها در ۲۸ حوزه آبخیز جنگلهای هیرکانی با مساحت بیش از ۷۰۰ هزار هکتار پیادهسازی خواهند شد و تشریفات قانونی انتخاب مجریان تا پایان سال جاری انجام میشود..
رسول اشرفیپور، درباره جزئیات و اهداف طرحها گفت: هدف اصلی این طرحها توجه به مهمترین اقدامات فنی و اجتنابناپذیر جنگل است. این اقدامات شامل، مرمت جادههای جنگلی، حصارکشی دور قطعات جنگلی، غنیسازی عرصههای جنگلی، اجرای برنامههای بهداشتی و پرورشی جنگل است .
وی تأکید کرد که تلاش بر این است که اجرای این طرحها به صورت خودگردان باشد. محل درآمد برای جبران اقدامات اجرایی مجریان، از تودههای موجود زراعت چوب پاییندست که به سن بهرهبرداری رسیدهاند، تأمین خواهد شد. سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز برنامه توسعه عرصههای زراعت چوب در اراضی جلگهای را در دستور کار دارد که بخشی از طرحهای مدیریت پایدار حوزههای آبخیز جنگلی شمال محسوب میشود.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در خصوص برداشت پایههای شکسته و درختان ریشهکن در جنگلهای شمال، معاون امور جنگل توضیح داد که قانونگذار تکلیف برداشت این درختان را مشخص کرده و این امر در گذشته نیز صورت میگرفته و هیچگاه محل مناقشه نبوده است .
اشرفیپور افزود : در کتابهای جنگلشناسی بر باقیگذاشتن ۵ تا ۱۰ درصد و برخی منابع متأخر تا ۳۰ درصد از پایههای خشک سرپا و ریشهکن در جنگل تأکید شده است.. اشرفیپور تصریح کرد که سازمان متعهد به باقیگذاشتن کلیه پایههای سرپا خشک همانند پایههای زنده در جنگل است .
وی با اشاره به نقش نیروهای حفاظت و جنگلبانان گفت: در گذشته و در زمان اجرای طرحهای جنگلداری، نیروها تحت عنوان قرقبانان یا سیمبانان فعالیت داشتند و علاوه بر وظایف فنی، در امر حفاظت نیز مؤثر بودند . اما با اجرای طرح تنفس جنگل و واگذاری حدود ۲ هزار نیرو به ادارات کل منابع طبیعی، نقش آنها تنها حفاظتی شد .
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تأکید کرد که حفاظت پایدار جنگل تنها بر پایه نیروی فیزیکی ممکن نیست، بلکه نیازمند طرح فنی مصوب و حضور کارشناسان در عرصه است.
لازم به ذکر است که در حالی که طرحهای مدیریت صیانتی برای جنگلهای شمال پیشبینی شده است، برای جنگلهای زاگرس نیز الگوی جنگلداری اجتماعی در دستور کار قرار دارد .