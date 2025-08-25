بیش از ۱۶ هزار بازرسی بهداشتی از ۴هزار و ۸۰۰ مرکز تحت پوشش انجام شده است که نسبت به سال گذشته با افزایش ۵ درصدی همراه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: با افزایش ۵ درصدی بازرسی‌ها در سال گذشته بیش از ۱۶ هزار بازرسی از ۴هزار و ۸۰۰ مرکز تحت پوشش انجام شده است.

مریم دائی با اشاره به انجام بیش از ۲هزار و ۳۰۰ اقدام قانونی در بازرسی‌ها گفت: بیش از ۱۴۰ کمیسیون فنی و قانونی تشکیل شده و بیش از ۱۹ هزار پروانه و مجوز صادر شده است.

وی با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی نظارت و انجام بیش از ۵هزار و ۴۰۰ بازدید از مراکز عرضه محصولات سلامت محور گفت: بیش از ۷۰ هزار آزمایش بر روی نمونه‌های ارسالی وارسال نتایج انجام شده است.

وی گفت: در یکسال گذشته بیش از ۲هزار و ۷۰۰ گواهی بهداشت صادرات برای محصولات غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تولیدی استان صادر شده است.