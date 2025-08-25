پخش زنده
شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز دوشنبه، سوم شهریور نزدیکبه ۳۳ هزار واحد منفی شد و به تراز ۲ میلیون و ۴۳۸ هزار واحد برگشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز با کاهش ۳۲ هزار و ۹۲۸ واحد به تراز ۲ میلیون و ۴۳۸ هزار واحد برگشت. شاخص هموزن نیز پنجهزار و ۳۸۳ واحد منفی و در ارتفاع ۷۶۳ هزار واحد متوقف شد. نمادهای فملی، فارس، فولاد و نوری در کاهش شاخص موثر بودند.
نمادهای پُرتراکنش امروز نیز شامل خودرو با جابهجایی ۱.۹ میلیارد سهم و کاهش ۲.۸۵ درصدی ارزش سهام، وبملت با جابجایی ۳۹۲.۵ میلیون سهم و کاهش ۲.۹۹ درصدی ارزش سهام و خساپا با جابجایی ۷۶۲.۵ میلیون سهم و کاهش ۲.۸۲ درصدی ارزش سهام بودند.
در روز جاری ارزش کل بورس تهران به کانال ۷.۳ هزار همت سقوط کرد. ارزش معاملات امروز ۵۴.۱ همت و معاملات خُرد ۳.۲ همت بود. در حالی که ارزش صف خرید تنها ۴۲ میلیارد تومان بود، اما ارزش صف فروش ۲ هزار و ۷۳۴ میلیارد تومان برآورد شده است.
میزان خروج پول حقیقی از بازار سهام ۵۸۳ میلیارد تومان، صندوقهای سهامی ۷۵.۷ میلیارد تومان و صندوقهای درآمد ثابت ۸۹۱ میلیارد تومان بود.
نقشه بازار امروز اندکی بیش از ۱۰ درصد سبزپوش با ۶۷ نماد مثبت و حدود ۹۰ درصد سرخپوش با ۵۹۴ نماد منفی بود.
بیشترین میزان خروج پول حقیقیها از نمادهای معاملاتی وشهر با ۵۳.۷ میلیارد تومان، خودرو با ۴۲ میلیارد تومان، حفارس ۲۹.۸ میلیارد تومان و خساپا ۱۹.۴ میلیارد تومان بود. در مقابل به نماد فزر ۲۶.۷ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی وارد شد.
از گروه بانکها ۹۲.۶ میلیارد تومان، خودروییها ۶۵.۳ میلیارد تومان، شیمیاییها ۵۴.۶ میلیارد تومان و فلزات اساسی ۴۸.۹ میلیارد تومان نقدینگی حقیقیها خارج شد.
شاخص فرابورس ۸۶ واحد منفی شد و به تراز ۲۳ هزار و ۱۶۹ واحد عقبنشینی کرد.
صادرات سوخت هوایی از بورس انرژی
در معاملات امروز رینگ بینالملل تالار معاملات نفت و فرآوردههای نفتی بورس انرژی نیز هشتهزار تن سوخت هوایی متعلق به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با نمادایتیکی با نرخ هر تن ۲۰ پریمیوم دلاری (نرخ سنا) به یکی از کشورهای حاشیه دریای خزر فروخته شد.