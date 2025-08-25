پخش زنده
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان، از افتتاح ۱۸ طرح مهم در حوزه گردشگری استان همزمان با فرارسیدن هفته دولت خبر داد و این دستاورد را گامی مؤثر در تحقق توسعه اشتغال پایدار دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما یوسف سلمانخواه، از افتتاح ۱۶ پروژه مهم با اعتبار بیش از ۲ هزار میلیارد تومان در حوزه گردشگری استان همزمان با فرارسیدن هفته دولت خبر داد و این دستاورد را گامی مؤثر در تحقق شعار سال و توسعه اشتغال پایدار دانست، این پروژهها شامل ۳ هتل، ۸ اقامتگاه بومگردی، ۲ سفرهخانه سنتی، یک مجتمع گردشگری، یک مهمانپذیر و یک مرکز تفریحی و سرگرمی است.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان گفت: بهرهبرداری از این طرحهای گردشگری که حاصل سرمایهگذاری بخش خصوصی و حمایت دستگاههای اجرایی است، برای ۳۲۵ نفر اشتغال دائم و برای ۵۸۳ نفر اشتغال موقت ایجاد خواهد کرد.
او با تاکید بر اهمیت این پروژهها در راستای سیاستهای کلان دولت و تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم»، خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای گردشگری استان، علاوه بر رونق اقتصادی منطقه، به معرفی هرچه بیشتر جاذبههای طبیعی و فرهنگی گیلان کمک شایانی خواهد کرد.
سلمانخواه بر لزوم حمایت مستمر از فعالان حوزه گردشگری برای پیشبرد اهداف توسعهای استان تاکید کرد.