بیش از ۵ هزار زائر از مازندران با ناوگان حمل و نقل عمومی این استان به مشهد مقدس جابجا شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران از جابجایی بیش از ۵ هزار زائر رضوی از این استان به مشهد مقدس خبر داد و گفت: این عملیات با استفاده از ۳۶۵ دستگاه ناوگان حمل‌ونقل عمومی از ۲۸ مرداد تا ۲ شهریور انجام شده است.

محسن محمدنژاد افزود: از مجموع زائران، ۴۹۶۴ نفر با اتوبوس، ۱۳۸ نفر با مینی‌بوس و ۴۰ نفر با سواری کرایه عمومی به مشهد مقدس سفر کردند.

به گفته وی، تیمی هفت نفره از اداره‌کل راهداری مازندران تا چهارم شهریور در پایانه میثاق مشهد مستقر هستند تا ضمن تأمین ناوگان مورد نیاز، روند بازگشت زائران به استان را تسهیل کنند.