به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ امیر تیموری فرماندار میاندوآب در آیین بهره برداری از این طرح‌ها گفت: این طرحها شامل احداث پارک آذربایجان در زمینی به مساحت ۱۰ هزار متر مربع، آسفالت ریزی ۱۲ خیابان و محلات شهر و ساحل سازی کوی امام علی (ع) به همت شهرداری میاندوآب و همچنین افتتاح ۸ طرح برق رسانی از جمله اصلاح ضعف ولتاژ، روشنایی معابر و احداث پست هوایی در مجموع با اعتباری بالغ بر ۱۷۰۰ میلیارد ریال است.

همچنین مسئولان شهرستان بمناسبت گرامیداشت هفته دولت به یاد شهیدان دولت در پارک آذربایجان نهال کاشتند.