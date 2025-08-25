به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در پیامی از مردم شریف استان لرستان برای برگزاری مراسم پرشور و باشکوه مردم در مراسمات عزاداری دو ماه محرم و صفر قدردانی کرد.

متن پیام به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

محبت و عرض ارادت نسبت به اهل بیت طهارت و عصمت (سلام الله علیهم اجمعین) موهبتی الهی است که قلوب نورانی ملت شریف ایران را تسخیر نموده، و با ولایت و امامت پذیری، مودت و دوستی آنان را برای خود، ذخیره بی پایانی قرار داده اند.

امروز، همچون همیشه زنده نگه داشتن ماه پیروزی خون بر شمشیر، و ماه حزن اهل بیت علیهم السلام، و بیان حماسه حسینی، و تبیین معارف اهل بیت عصمت و طهارت، و آموزه‌های دینی و مکتب تشیع، توسط روحانیون، مبلغین، مادحان و شاعران خوش ذوق، وظیفه‌ای بزرگ برای انجام این امر خطیر است.

برپایی مجالس پرشور و شعور عزاداری در دو ماه محرم و صفر، و اجتماع انبوه و باشکوه شیعیان و عزاداران حسینی، در همایش عظیم و معرفت افزای اربعین سالار شهیدان، و برپایی مواکب خدمت رسانی به زائران حسینی، یکی از زیباترین جلوه‌های درس آموز مکتب نجات بخش عاشورا، و عشق و ارادت به ساحت مقدس حضرت امام حسین علیه السلام بود.

مردم مومن، ولایت مدار و حماسه آفرین استان لرستان بار دیگر در ایام سوگواری دردانه حضرت رسول اکرم«ص» نشان دادند که روح مقاومت، بصیرت و ظلم ستیزی در سایه مکتب عاشورای سرخ حسینی در رگ و خون این مردم همیشه سرافراز جوشش دارد، و با این حرکت ارزشمند و گرانبها برگ زرین دیگری را در تاریخ دلدادگی و مکتب اهل بیت علیهم السلام رقم زدند.

در شرایطی که دشمنان اسلام و ملت ایران، به ویژه رژیم غاصب و کودک‌کش صهیونیستی، و آمریکای جنایتکار، با حملات وحشیانه و ناجوانمردانه، عزت و امنیت کشور عزیزمان را هدف گرفته‌اند، این حضور پرشور و پر معنا و تبعیت از فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه‌ای «مد ظله العالی» پاسخی کوبنده، آگاهانه و عزت‌مندانه بود، که غیرت دینی و ایستادگی مردمی که هرگز زیر بار ظلم و ذلت نخواهند رفت را به نمایش گذاشت.

لازم می‌دانم ضمن عرض تبریک حلول ماه ربیع الاول، و گرامیداشت روز کارمند و نیز هفته دولت، و یاد و خاطره شهیدان والا مقام رجایی و باهنر، و شهدای خدمت، از همه مردم شریف استان لرستان، خصوصاً نوجوانان و جوانان عزیز، هیئت‌های مذهبی، مواکب حسینی در داخل کشور و کشور عراق، روحانیون، مبلغین و وعاظ محترم، ائمه جمعه و جماعات، ذاکرین و مداحان، صاحبان حسینه‌ها، تکایا و بقاع متبرکه، سازمان‌ها و دستگاه‌های خدماتی و امدادی و درمانی، نیروهای نظامی انتظامی و امنیتی و بسیج مردمی، ستاد عتبات عالیات در امور اربعین، سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی و تبلیغی، فعالین حوزه رسانه، صداوسیمای ملی و استانی که زمینه برپایی و استفاده مردم از مجالس محرم و صفر و اربعین را فراهم کردند کمال تشکر و قدردانی را بنمایم و از خداوند متعال عزت و سرافرازی اسلام و مسلمانان و طول عمر مقام معظم رهبری«دامت برکاته» را خواستارم.

«سید احمدرضا شاهرخی»

۳ شهریور ۱۴۰۴ برابر با اول ربیع الاول ۱۴۴۷