فرماندار شهرستان دنا گفت: به مناسبت هفته دولت به نمایندگی از ۱۰۷ طرح هفت طرح با اعتبار ۳۸۱ میلیارد تومان امروز در این شهرستان افتتاح و کلنگ زنی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس رسولی با بیان اینکه، چهار طرح با اعتبار ۶۶ میلیارد تومان در حوزه اقتصادی است، اظهار کرد: طرحهای این حوزه همگی افتتاحی است.
فرماندار شهرستان دنا تصریح کرد: جاده سلامت شهر سی سخت یکی از طرحهای بسیار خوب در حوزه عمران شهری است که با توجه به قابلیتهای بینظیر گردشگری شهر سیسخت و کل شهرستان دنا، نقش مؤثری در رونق صنعت گردشگری دارد.
او تصریح کرد: طول این مسیر ۴. ۶ کیلومتر با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان کلنگزنی شد که در برنامه فشرده به بهرهبرداری میرسد.
رسولی با اشاره به اجرای طرح پل کلو شهر سیسخت، بیان کرد: در حال پیگیری این موضوع در مرکز کشور هستیم و به زودی بر اساس قرارداد منعقد شده، مرحله اول این طرح کلید خواهد خورد.
نماینده عالی دولت در شهرستان دنا تصریح کرد: خوشبختانه اعتبار بسیار خوبی به میزان حداقل ۱۶۰ میلیارد تومان برای این طرح در سال جاری پیشبینی شده است.
رسولی به دیگر طرحهای مهم ارتباطی در منطقه دنا پرداخت گفت: طرح حیاتی جاده سیسخت نیز کماکان با جدیت در دستور کار دولت چهاردهم قرار دارد.
او بیان کرد: مطالعات احداث تونل پیگیری شده است، موضوع اصلاح و بهسازی جاده گردنه مورد توجه قرار دارد و باید بر اساس منابع و اعتبارات موجود، این طرحها را به صورت مرحلهای پیش ببریم.