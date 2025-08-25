پخش زنده
رئیس سازمان ثبت احوال کشور مهمترین هدف و برنامه این سازمان را تحقق هویت هوشمند و حرکت به سمت هوشمندسازی خدمات دانست و گفت: طی سالهای اخیر با بهرهگیری از فناوری، سامانههای هویتی متعددی برای ارائه خدمات سریع و آسان به مردم راهاندازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، هاشم کارگر با اشاره به روند الکترونیکی شدن گواهی انحصار وراثت، تصریح کرد: پیشتر این گواهی از سوی قوه قضاییه صادر میشد، اما در چارچوب برنامه هفتم توسعه، این مسئولیت به سازمان ثبت احوال محول شد.
به گفته وی، پس از ثبت گواهی فوت، ظرف ۲۰ روز گواهی انحصار وراثت به صورت الکترونیک صادر و از طریق «سامانه سهیم» برای وراث و ذینفعان ارسال میشود.
وی افزود: سامانه سهیم به عنوان پنجره واحد خدمات هویتی الکترونیک با هدف حذف مراجعات حضوری راهاندازی شده و تمامی خدمات الکترونیک ثبت احوال صرفاً از این طریق در اختیار مردم قرار میگیرد. همچنین امکان ثبت درخواست و دریافت گواهی انحصار وراثت به صورت غیرحضوری از طریق سامانه verasat.ncr.ir فراهم شده است.
گواهی ولادت و شناسنامه الکترونیک
رئیس سازمان ثبت احوال کشور در ادامه به موضوع گواهی ولادت نوزادان اشاره کرد و گفت: پیشتر والدین میبایست حضوری به ثبت احوال مراجعه میکردند؛ اما اکنون این گواهیها به صورت الکترونیک صادر میشود. کارگر همچنین از برنامه این سازمان برای صدور شناسنامه الکترونیک خبر داد و افزود: صدور شناسنامه الکترونیک از نوزادان آغاز خواهد شد و مجوزهای لازم در این زمینه در حال پیگیری است.
وی اظهار کرد: والدین میتوانند از طریق «سامانه تعاملی نام» نام فرزند خود را انتخاب و ثبت کنند. همچنین با راهاندازی مرکز رصد جمعیت، دستگاهها و پژوهشگران قادر خواهند بود دادههای جمعیتی را به صورت به روز و قابل استناد دریافت کنند.
کارگر که در یک برنامه رادیویی سخن میگفت، در پایان با اشاره به موضوع ثبت نشانی افراد گفت: اتصال کد ملی به کدپستی در دستور کار قرار دارد و با همکاری شرکت ملی پست، این طرح در حال اجراست تا سرویسهای مرتبط به دستگاههای مختلف ارائه شود.