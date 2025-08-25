به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر شرکت مخابرات شهرستان اسدآباد با بیان اینکه ۵۰ درصد باتری‌های دکل‌های مخابراتی اسدآباد تعویض شده است گفت: هفته آینده با تعویض باتری دکل روستای «ملحمدره» مشکل آنتن دهی این روستا برطرف خواهد شد.

حسین رضا زارعی با اشاره به اینکه بخش زیادی از مشکلات قطعی تلفن همراه و آنتن دهی مربوط به قطع برق است افزود: با توجه به اینکه برخی از روستا‌های شهرستان ۲ بار قطع برق دارند، امکان شارژ باتری هم فراهم نیست.

