مسابقات فوتبال تیم‌های نیوکاسل و لیورپول و پیکان و استقلال، امروز از شبکه ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در ادامه پخش فوتبال هفته دوم لیگ برتر انگلیس، تقابل دو تیم نیوکاسل و لیورپول، از شبکه ورزش پخش می شود.

برنامه «لذت فوتبال»، در چارچوب پخش بازی‌های لیگ برتر انگلیس ۲۰۲۶_۲۰۲۵، امشب ساعت ۲۲:۱۵ دیدار تماشایی دو تیم نیوکاسل و لیورپول را با گزارشگری میثم محمدزاده و به صورت زنده از شبکه ورزش پخش می کند.

نیوکاسل در آخرین بازی خودش مقابل لیورپول موفق شده بود طلسمی طولانی را در برابر این تیم بشکند و بعد از ۱۷ مسابقه پیش روی لیورپولی‌ها، بالاخره این تیم را شکست داد.

همچنین امروز فوتبال هفته دوم لیگ برتر ایران دیدار حساس بین دو تیم پیکان و استقلال خوزستان، پخش می شود.

برنامه «ورزش ایران»، از ساعت ۱۹:۱۵، فوتبال هفته ۲ لیگ برتر ایران، تقابل بین دو تیم پیکان و استقلال خوزستان را با گزارشگری میلاد یزدانی و به صورت زنده از آنتن شبکه ورزش پخش می کند.

استقلال خوزستان تمامی شش بازی اخیر خود برابر پیکان را با شکست پشت سر گذاشته است. پیکان با ۳ امتیاز در رده سوم جدول قرار دارد و استقلال خوزستان با ۲- امتیاز در رده چهاردهم جدول است.