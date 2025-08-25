پخش زنده
استخر سرپوشیده و مجموعه ورزشی کارگران صدرا با سرمایهگذاری هزار و ۲۰۰ میلیارد ریالی همزمان با افتتاح ۲۱ مجموعه ورزشی دیگر در کشور افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اسماعیل للهگانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران کشور گفت: با هدف ارتقای سطح رفاه و سلامت جامعه کارگری و خانوادههای آنان، استخر سرپوشیده مجتمع ورزشی کارگران صدرا به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: این مجموعه با امکاناتی از جمله استخر، جکوزی و سونا، ظرفیت پذیرش ۲۰۰ نفر در هر سانس را دارد و در فضایی به مساحت هزار و ۳۵۰ متر مربع ساخته شده است. سالن بدنسازی جداگانه ویژه آقایان و دیگر امکانات مدرن نیز در این مجتمع فراهم شده است.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: همزمان با این طرح، ۲۱ مجموعه ورزشی دیگر ویژه کارگران در سراسر کشور نیز افتتاح شد تا فرصتی برای تقدیر از زحمات کارگران فراهم شود.