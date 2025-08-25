پخش زنده
در هفته دولت، ۴۱ طرح عمرانی، زیربنایی و اقتصادی با مجموع دو هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال در شهرستان ششتمد آغاز یا افتتاح میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان ششتمد گفت: از این تعداد، ۳۷ طرح با اعتباری بالغ بر هزار و ۶۳۰ میلیارد ریال آماده بهرهبرداری هستند و عملیات ساخت چهار طرح دیگر با اعتبار ۹۸۵ میلیارد ریال هم در این هفته آغاز میشود.
فیضآبادی افزود: طرحهای آماده بهرهبرداری شامل احداث پل شامکان، روکش آسفالت محورهای مواصلاتی، مرمت قنوات و انتقال آب، اصلاح شبکههای آبرسانی، آسفالت معابر شهری و روستایی و همچنین طرحهای اشتغالزایی دستگاههای حمایتی است.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین طرحهایی که ساخت آن در این هفته آغاز میشود، ساخت نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی در اراضی روستای چشمه آوش است که این طرح نقش مهمی در توسعه انرژیهای نو و پایداری زیرساختهای برق منطقه خواهد داشت.
فرماندار ششتمد در پایان هفته دولت را فرصتی مغتنم برای بیان خدمات دولت و قدردانی از تلاشهای خادمان ملت دانست و بر تداوم روند توسعه و خدمترسانی در سطح شهرستان تأکید کرد.