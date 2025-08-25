پخش زنده
سرپرست ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس گفت:به مناسبت هفته دولت ۳ طرح بزرگ گردشگری در استان فارس آماده بهرهبرداری شد که زمینه اشتغال مستقیم برای ۵۰ نفر را فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن ضیایی گفت: این طرحها شامل یک هتل بوتیک و ۲ اقامتگاه سنتی درشیراز است که با هدف توسعه صنعت گردشگری و افزایش ظرفیت پذیرش گردشگران داخلی و خارجی در استان به اجرا درآمدهاند.
سرپرست ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با اشاره به اهمیت این پروژهها افزود: برای راهاندازی این طرحهای گردشگری، بالغ بر ۳۲۰میلیارد تومان از طریق سرمایهگذاری بخش خصوصی در استان فارس تأمین و هزینه شده است.
ضیایی ادامه داد: این سرمایهگذاریها نه تنها به ارتقای زیرساختهای گردشگری استان کمک میکند بلکه نقش مهمی در ایجاد فرصتهای شغلی و تقویت اقتصاد محلی ایفا خواهد کرد.
او بیان کرد: استان فارس به عنوان یکی از قطبهای گردشگری ایران، با داشتن جاذبههای تاریخی و طبیعی فراوان، همواره مقصدی محبوب برای گردشگران داخلی و خارجی بوده است که افتتاح این طرحها، نویدبخش توسعه پایدار صنعت گردشگری و افزایش درآمدهای مرتبط با آن در منطقه است.
سرپرست ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس گفت: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، بهرهبرداری رسمی این پروژهها در ایام هفته دولت انجام خواهد شد و انتظار میرود که نقش مؤثری در رونق اقتصادی و جذب گردشگر در استان ایفا کند.