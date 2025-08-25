پخش زنده
وزارت بهداشت غزه امروز (دوشنبه) با صدور بیانیهای از شهادت و زخمی شدن بیش از ۳۶۶ فلسطینی طی ۲۴ ساعت گذشته و افزایش شمار شهدای جنگ نسلکشی به ۶۲ هزار و ۷۴۴ نفر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته تعدادی از اهالی غزه شهید و زخمی شدند که بدین ترتیب شمار شهدا به ۶۲ هزار و ۷۴۴ نفر و تعداد زخمیهای این منطقه از ابتدای جنگ به ۱۵۸ هزار و ۲۵۹ نفر افزایش یافته است.
طبق گزارش شبکه خبری الجزیره، بر اساس گزارش این وزارتخانه، طی ۲۴ ساعت گذشته، ۵۸ شهید و ۳۰۸ مجروح جدید به بیمارستانهای غزه منتقل شدهاند.
در همین راستا، منابع محلی اعلام کردند تعداد نامشخصی از شهروندان همچنان زیر آوار ماندهاند و تیمهای امدادی به دلیل بمباران شدید قادر به دسترسی به آنها نیستند.
طبق آمار منتشر شده، از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ تاکنون ۱۰ هزار و ۹۰۰ نفر شهید و ۴۶ هزار و ۲۱۸ نیز زخمی شدهاند.
وزارت بهداشت فلسطین در غزه همچنین اعلام کرد که اخیراً ۲۹۸ شهید دیگر که هویت و اطلاعاتشان تکمیل شده، به آمار رسمی افزوده شدهاند.
همچنین در بخش شهدای موسوم به «لقمه نان» (افرادی که در صف دریافت غذا یا کمک بودند) در ۲۴ ساعت گذشته ۲۸ نفر شهید و ۱۸۴ نفر زخمی شدهاند که با ثبت این تعداد، شمار شهدای دریافت کمکها و غذا، به ۲ هزار و ۱۲۳ نفر و زخمیها نیز به ۱۵ هزار و ۶۱۵ نفر افزایش یافت.
طی ۲۴ ساعت گذشته، یازده نفر (در میان آنها ۲ تن کودک بودند) بر اثر سوءتغذیه جان خود را از دست دادند که با احتساب این آمار، شمار این شهدا به ۳۰۰ نفر (شامل ۱۱۷ کودک) رسیده است.
بر اساس گزارشها، رژیم صهیونیستی به طور سیستماتیک به مراکز توزیع کمکها و مناطق مسکونی حمله و از ورود کمکهای بشردوستانه به غزه جلوگیری میکند. این حملات باعث تشدید بحران انسانی در غزه شده است.
غزه از ماهها پیش با بحران شدید انسانی مواجه است و مردم این منطقه، به ویژه کودکان و زنان، در شرایط بسیار سختی زندگی میکنند.
کمبود شدید غذا، آب و دارو، جان بسیاری از مردم را به خطر انداخته است.
از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا، جنگ کشتار جمعی در غزه را آغاز کرده است که شامل قتل، گرسنگی، تخریب و آوارگی اجباری میشود. این رژیم همه فراخوانهای بینالمللی و دستورات دیوان بینالمللی دادگستری برای توقف این جنایات را نادیده گرفته است.
رژیم صهیونیستی از زمان فروپاشی آتشبس شکننده در ماه مارس، جنگ خود علیه غزه را از سر گرفته است. نیروهای ارتش به بسیاری از مناطق نوار غزه، به ویژه در جنوب پیشروی کردهاند و خواستار تخلیه مناطق وسیعی در شمال شدهاند. ارتش اشغالگر تهدید کرده است که در غزه میماند و از مناطق جدیدی که از مارس تصرف کرده و محاصرهای خفقانآور که بر کمکهای غذایی و پزشکی اعمال کرده است، عقبنشینی نمیکند.
نهادهای داخلی و بینالمللی و کمیتههای حقوق بشر سازمان ملل متحد از جامعه بینالمللی خواستهاند تا برای توقف جنگ کشتار جمعی در غزه رژیم صهیونیستی را تحت فشار قرار دهند.