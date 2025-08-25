پخش زنده
نمایشگاه بینالمللی شیراز اکسپو ۲۰۲۵ از ۲۰ تا ۲۳ مهر در محل نمایشگاههای بینالمللی شیراز برگزار میشود تا توانمندیهای اقتصادی و تجاری استان فارس به جهان معرفی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: این نمایشگاه برای معرفی ظرفیتهای تولیدی، صادراتی و سرمایهگذاری استان فارس به کشورهای حوزه خلیج فارس و سایر شرکای تجاری برنامهریزی شده است.
کریم مجرب افزود: نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۵ میتواند به افزایش صادرات غیرنفتی، جذب سرمایهگذاری خارجی و تقویت ارتباطات تجاری بین کسبوکارهای ایرانی و شرکای بینالمللی کمک کند.
وی، درباره جامعه هدف این رویداد توضیح داد: کشورهای حوزه خلیج فارس شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، عمان، بحرین، عراق و یمن و همچنین سایر شرکای تجاری سنتی و جدید ایران هدف اصلی نمایشگاه هستند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: محورهای اصلی نمایشگاه شامل صنعت و معدن، پتروشیمی و مواد شیمیایی، شرکتهای دانشبنیان و فناوری، صنایع غذایی و کشاورزی، صنایع دستی و گردشگری و گردشگری سلامت اعلام شده است.
مجرب با اشاره به برنامهریزی کامل و تشکیل تیمهای تخصصی متشکل از دستگاههای اجرایی و تشکلهای بخش خصوصی گفت: استان فارس آمادگی کامل خود را برای برگزاری هرچه باشکوهتر این نمایشگاه اعلام کرده و برگزاری آن شیراز را به قطب تجاری و نمایشگاهی منطقه تبدیل خواهد کرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: فعالان اقتصادی، تولیدی و تجاری می توانند برای دریافت غرفه و مشارکت در این نمایشگاه به شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس مراجعه کنند و برای هماهنگی با شمارههای ۰۷۱۳۶۲۰۰۰۵۱، ۰۹۳۷۰۱۵۱۲۴۲ و ۰۹۱۷۴۱۷۳۷۹۶ تماس بگیرند.