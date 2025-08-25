پخش زنده
برداشت محصول خارک و رطب نوبرانه از نخلستانهای شهرستان قیروکارزین آغاز شده است و پیشبینی میشود تا اوایل مهر ادامه یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمد حیدری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین گفت: این شهرستان با داشتن ۱۰ هزار هکتار نخلستان، یکی از قطبهای تولید خرما در استان فارس و کشور به شمار میرود که از این میزان، حدود ۳۰۰ هکتار به برداشت خارک و رطب نوبرانه اختصاص دارد.
وی افزود: میانگین برداشت در هر هکتار حدود ۱۵ تن است و پیشبینی میشود مجموع برداشت خارک و رطب نوبرانه امسال به حدود ۴ هزار و ۵۰۰ تن برسد. ارقام برداشتشده شامل خاصویی، هلیله، شاهانی و تورز است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین با اشاره به برنامهریزیهای لازم برای بازاریابی و فروش این محصول گفت: خرماهای برداشتشده علاوه بر مصرف در استان فارس و سایر استانهای کشور، در مراکز سورتینگ درجهبندی و بستهبندی شده و سپس به کشورهای روسیه و حوزه خلیج فارس صادر میشوند.