پخش زنده
امروز: -
همزمان با دومین روز از هفته دولت دهها طرح عمرانی، خدماتی، آموزشی و بهداشتی در مناطق مختلف آذربایجان شرقی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی پنج طرح عمران روستایی در مراغه به بهره برداری رسید. برای این طرحها شامل نوسازی ۸۳۰ خانه روستایی بنیاد مسکن، مقاوم سازی خانههای مددجویان کمیته امداد و مدرسه خیّرساز نیکان کاوه و بهسازی آسفالت ۳۳ روستا در بخش مرکزی ۴۸۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
دو طرح عمرانی و صنعتی در شهرستان هریس با اعتبار ۹۵۰ میلیون تومان افتتاح شد. ۵۴۰ مترمربع سنگ چینی و ایجاد ابرو در معابر روستایی و کارخانه کارتونسازی در شهر صنعتی با ظرفیت تولید سالانه ۱۲ هزار تن ورق چندلا این دو طرح بودند.
سومین کارخانه پیشرفته برنج کوبی با هزینه ۳۰ میلیارد تومان به همت بخش خصوصی به مساحت ۶ هزار مترمربع و زیربنای هزار و دویست مترمربع در کلیبر افتتاح شد.
در هوراند سه طرح عمرانی شامل آسفالت ریزی روستایی به متراژ ۷۵۰۰ مترمربع پیاده رو سازی روستایی و سنگفرش و جدول گذاری روستایی در مجموع با اعتبار ۱۳میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان به بهره برداری رسید.
افتتاح هشت طرح عمرانی و خدماتی در شهرستان مرند
هشت طرح عمرانی و خدماتی با اعتبار ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در شهرستان مرند افتتاح شد.
این طرحها شامل محوطه سازی گلزار شهدای شهر زنوز و تحویل هشت خانه مددجوی کمیته امداد شهرستان بود.
چندین طرح عمرانی، بهداشتی و درمانی در شهرستان چاراویماق به بهرهبرداری رسید.
این طرحها شامل اجرایهای جدولگذاری، زیرسازی وآسفالت ریزی و طرح هادی روستایی دربخش مرکزی و
محوطه سازی شبکه بهداشت و درمان، تجهیز بیمارستان امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) به تجهیزات پزشکی در مجموع با هزینه ۱۵ میلیارد تومان بود.
بهره برداری از هفت طرح هادی در روستاهای بخش مرکزی شهرستان سراب با ۳۵هزار مترمربع با هزینهای افزون بر ۲۰ میلیارد تومان آغاز شد.
پنج طرح عمرانی و خدماتی در شهرستان بستان آباد با اعتباری افزون بر ۶۴ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
آسفالت ریزی و جدولگذاری روستایی، آسفالت ریزی جاده بستان آباد- قره چمن، سالن مطالعه و توسعه فضا و بهسازی کتابخانه شهید داننده شهر بستان آباد، سنگ فرش و دیوار حائل روستایی در بخش تیکمه داش از جمله این طرحها بود.
سه طرح عمرانی در حوزه آب و برق عجبشیر در مجموع با اعتباری افزون بر ۲۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.
پست هوایی ۴۰۰ کیلوولت، تکمیل روشنایی معابر شهرک صنعتی و خط انتقال آب از سد قلعهچای، پست هوایی جنب مدرسه ولایت و روشنایی معابرهفت خیابان شهرک صنعتی به طول ۲.۵ کیلومتر، خط انتقال آب از سد قلعهچای به شهرک صنعتی نیز با لولهگذاری به طول ۶ کیلومتر از جمله این طرحها بود.
طرح مشارکتی جدول گذاری، ابنیه فنی، زیر سازی و آسفالت ریزی معابر از محل قیر رایگان در روستای خورجستان بخش مرکزی هشترود با هزینهای بالغ بر ۲ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
۳۵ طرح عمرانی و خدمات رسانی در شهرستان اهر افتتاح شد. این طرحها شامل افتتاح یک واحد جایگاه عرضه سوخت بنزین، آسفالتریزی معابر ۱۳ روستا، بهسازی و اصلاح سیستم توزیع برق ۲۰ روستا بود که در مجموع هزینهای افزون بر ۹۵ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.