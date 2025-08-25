به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محسن کریمی افزود: طرح اتصال پاسگاه گندمان به شبکه برق سراسری از مرداد شروع و تا اواسط شهریور پایان می‌یابد که با اتصال ابن پاسگاه، امکان بهره‌برداری مستمر از تجهیزات نظارتی، سامانه‌های پایش آنلاین، دوربین‌های حفاظتی و بهره برداری پابدار از چاه آب این پاسکاه و امکانات رفاهی برای مأموران فراهم می‌شود.

وی گفت: عملیات حفر چاه آب در پاسگاه محیط‌بانی تالاب بین المللی گندمان با هدف تأمین پایدار منابع آبی و ارتقاء زیرساخت‌های حفاظتی انجام شد

مدیر کل محیط زیست استان افزود: با بهره‌برداری از این چاه، امکان تأمین مستمر آب برای مصارف بهداشتی، رفاهی و عملیاتی پاسگاه محیط‌بانی فراهم شده است.