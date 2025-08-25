پخش زنده
گلزار شهدای شهرستان چهاربرج به مناسبت هفته دولت غبارروبی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مزار شهدای شهرستان چهاربرج همزمان با آغاز هفته دولت با حضور جمعی از مسئولان و مدیران ادارات غبارروبی و عطرافشانی شد.
شرکت کنندگان در این آیین غبارروبی که با حضور مسئولان ادارات و نهادهای اجرایی شهرستان برگزار شد با نثار گل، قرائت فاتحه و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند.
حاضران همچنین با آرمانهای والای امام خمینی (ره) و شهدای والامقام انقلاب، دفاع مقدس و مدافعان حرم تجدید میثاق دوباره کردند و یاد و خاطره دلاورمردیها، رشادتها و جانفشانیهای این شهدای گرانقدر را گرامی داشتند.