با انتشار فهرست ۴۰ سینمای پرمخاطب در ۵ ماه گذشته، تهران با ۵۴٪ مشهد با ۱۵٪ و شیراز با ۹٪ به‌عنوان پرمخاطب‌ترین سینما‌های کشور معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی موسسه سینماشهر، در حالی طی ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۴، ۸۰۵ سالن در سراسر کشور میزبان ۱۰,۷۱۴,۱۴۴ مخاطب بودند که سهم ۴۰ سینمای اول کشور ۵,۸۱۲,۳۴۲ یعنی ۵۴٪ کل مخاطبان سینما در این مدت است.

بر اساس این گزارش، تهران با ۱۸ سینما، ۳,۰۳۳,۷۰۸ مخاطب یعنی ۵۲٪ از مخاطبان ۴۰ سینمای نخست کشور را به خود اختصاص داده است که به ترتیب پردیس سینمایی «کوروش» با ۵۴۸,۱۶۷، پردیس «ایران مال» ۴۱۹,۹۹۶، پردیس «آزادی» ۲۴۷,۰۶۹ پردیس «هدیش» ۲۱۰,۱۲۵ پردیس «مگامال» ۱۸۶,۸۸۳، پردیس «لوتوس مال» ۱۶۱,۹۰۰، پردیس «ملت» ۱۵۷,۰۶۵، «بام نیایش» ۱۵۳,۹۴۲، «باغ کتاب» ۱۴۳,۶۴۹، «شکوفه» ۱۰۹,۶۸۴، «همیلا» ۱۰۰,۰۸۶، «چهارسو» ۹۹,۷۴۰، «نارسیس» ۹۰,۴۸۷، «فرهنگ» ۸۵,۰۸۲، پردیس «شمیران» ۸۳,۵۸۱، «راگا» ۸۲,۲۳۷، «اطلس مال» ۷۷,۴۰۹، و «رزمال» با ۷۶,۶۰۵ مخاطب در صدر این فهرست قرارگرفته است.

استان خراسان رضوی و شهر مشهد با ۷ سینما و ۸۷۴,۳۶۳ مخاطب ۱۵٪ از مخاطبان ۴۰ سینما اول کشور در ۵ ماه گذشته را به خود اختصاص داده است که بر این اساس پردیس «هویزه» با ۲۱۱,۷۶۳، «پارک بازار» ۱۲۸,۸۶۰، «پلاژتوریست» ۱۲۸,۴۱۳، «اطلس» ۱۲۷,۵۶۳، «مهر کوه سنگی» ۱۰۲,۹۳۲، «سیمرغ» ۹۰,۳۶۰ و «آفریقا» با ۸۴,۴۷۲، مخاطب در رده دوم قرارگرفته است.

استان فارس و شهر شیراز نیز با ۴ سینما و ۴۹۸,۲۰۰ مخاطب ۹٪ از مخاطبان را میزبانی کرده است که بر این اساس پردیس «هنر شهر آفتاب» ۲۴۴,۶۵۸، «شیراز مال» ۹۱,۵۷۱، «گلستان» ۸۱,۶۳۷ و «استاد تارخ» با ۸۰,۳۳۴ مخاطب در رده سوم جا گرفته است.

استان اصفهان با ۳ سینما شامل «ساحل» با ۱۷۱,۳۵۸، «سیتی سنتر» ۱۶۳,۹۱۸، و «چهارباغ» با ۱۰۲,۲۹۳، مخاطب درمجموع ۴۳۷,۵۶۹، مخاطب یعنی ۸٪ از مخاطبان ۴۰ سینمای نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

استان البرز نیز با ۳ سینما شامل پردیس «اکومال» ۲۰۱,۱۷۴، «پرشین مهرشهر» ۱۲۸,۳۹۳ و «ساویز» با ۱۰۱,۱۰۷ مخاطب درمجموع ۴۳۰,۶۷۴ مخاطب یعنی ۷٪ مخاطبان را میزبانی کرده است.

سینما «سپیدرود» استان گیلان با ۱۲۲,۷۸۲ مخاطب و ۲٪، پردیس «بازار شهر» استان قم با ۱۱۶,۶۴۵ مخاطب و حدود ۲٪، سینما «سپهر ساری» استان مازندران با ۱۰۳,۵۲۴ مخاطب و ۱.۷٪، پردیس «خلیج‌فارس» استان خوزستان با ۱۰۰,۰۸۶ مخاطب و ۱.۷٪ و پردیس «بندرعباس مال» استان هرمزگان با ۹۴,۶۲۷ مخاطب و ۱.۶٪ در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

لازم به توضیح است که آمار احصا شده در محدوده ۴۰ سینمای نخست و پرمخاطب در سراسر کشور و طی ۵ ماه نخست سال رتبه‌بندی و درصد بندی شده است.