

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، داوطلبان مجموعه‌های ثبت‌نامی با آزمون دوره کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی سال ۱۴۰۴ می‌توانند از امروز، دوشنبه سوم شهریورماه با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org و به یکی از چهار روش شامل وارد کردن اطلاعات مربوط به شماره پرونده و شماره سریال ثبت‌نام؛ شماره پرونده و کد پیگیری؛ شماره پرونده و شماره داوطلبی یا شماره پرونده و کد ملی، کارت ورود به جلسه آزمون خود را مشاهده و دریافت کنند.

طبق اعلام سازمان سنجش، برای پذیرش در مجموعه‌های ثبت‌نامی ۱۱ (الکترونیک)، ۱۵ (ساخت و تولید)، ۱۸ (صنایع فلزی)، ۱۹ (تاسیسات مکانیکی)، ۲۰ (صنایع چوب و مبلمان)، ۲۱ (چاپ)، ۲۲ (عمران)، ۲۳ (معماری)، ۲۵ (صنایع شیمیایی)، ۲۶ (صنایع نساجی)، ۲۷ (متالورژی)، ۲۸ (سرامیک)، ۲۹ (معدن)، ۳۰ (علوم دریایی)، ۳۴ (امور اداری)، ۳۵ (تربیت کودک و مدیریت خانواده)، ۳۷ (طراحی و دوخت پوشاک)، ۳۹ (هنر)، ۴۳ (امور دامی)، ۴۸ (امور زراعی و باغی)، ۵۰ (ماشین‌های کشاورزی)، ۵۱ (صنایع غذایی)،۵۳ (هتلداری)، ۵۴ (حمل و نقل) و ۵۵ (مکاترونیک) آزمون برگزار نخواهد شد و پذیرش دانشجو در این مجموعه‌ها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم) صورت می‌گیرد؛ لذا برای متقاضیانی که در این رشته‌های تحصیلی ثبت‌نام و انتخاب رشته کرده‌اند، کارت شرکت در آزمون صادر نخواهد شد و متقاضیان نیاز نیست به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش جهت پرینت کارت مراجعه کنند.

آزمون کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی سال ۱۴۰۴ برای متقاضیان کدرشته‌های امتحانی با آزمون در صبح روز جمعه، ۷ شهریورماه ۱۴۰۴ در ۷۹ شهرستان، مندرج در جدول شماره ۱ این اطلاعیه برگزار می‌شود.

یادآوری مهم

۱: متقاضیان گزینش در رشته‌های پذیرش با سوابق تحصیلی (مجموعه‌های بدون آزمون) می‌توانند جهت مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی و کد رشته‌محل‌های انتخابی خود از امروز، ۳ شهریورماه تا ۷ شهریورماه ۱۴۰۴ با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org (قسمت ویرایش اطلاعات) نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

۲: متقاضیانی که در زمان مقرر (۱۷ تا ۲۳ تیرماه ۱۴۰۴) موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، در صورت تمایل می‌توانند نسبت به ثبت‌نام در مجموعه‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (مجموعه‌های بدون آزمون) از تاریخ ۳ تا ۷ شهریورماه امسال اقدام کنند.

نحوه و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون:

متقاضیان برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید منحصراً به روش فوق اقدام و بر اساس تاریخ و نشانی تعیین‌شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند. برای شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است؛ لذا متقاضیان باید قبل از حضور در حوزه امتحانی شخصاً نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون خود اقدام کنند.

یادآوری‌های مهم:

۱- چنانچه هر یک از متقاضیان به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره داوطلبی، پرونده و یا کد پیگیری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمی‌شوند، لازم است با مراجعه به سامانه پاسخ‌گویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی https://request.sanjesh.org و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پیگیری، نسبت به دریافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده، داوطلبی و یا کد پیگیری ثبت‌نام اقدام کنند، این امکان برای متقاضیانی فراهم است که در سامانه پاسخ‌گویی عضو باشند؛ لذا ضرورت دارد متقاضیانی که اطلاعات فوق را مفقود کرده‌اند با عضویت در این سامانه نسبت به بازیابی اطلاعات اقدام کنند.

۲- متقاضیان ثبت‌نام‌کننده در مجموعه‌های با آزمون می‌توانند در زمان پرینت کارت شرکت در آزمون (از ۳ تا ۷ شهریورماه ۱۴۰۴) با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی و کدرشته‌محل‌های انتخابی خود با توجه به توضیحات این اطلاعیه و برگ راهنمای شرکت در آزمون در صورت نیاز اقدام کنند.

نشانی و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون:

نشانی و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون متقاضیان، بر مبنای استان و شهرستان محل اقامت فعلی آنان (برای تعیین حوزه امتحانی) که در تقاضانامه ثبت‌نام مشخص کرده‌اند به شرح جدول شماره ۲ مندرج در ذیل این اطلاعیه است.

نحوه اقدام در صورت وجود مغایرت در مندرجات کارت شرکت در آزمون:

۱- با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه‌ای متقاضیان از سامانه ثبت احوال، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه‌ای وجود ندارد؛ لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات نام خانوادگی، نام، سال تولد، شماره شناسنامه و شماره ملی کارت شرکت در آزمون داوطلبان وجود دارد ضروری است موارد مغایرت را از اداره ثبت احوال منطقه سکونت خود پیگیری کنند.

۲- چنانچه مغایرتی در اطلاعات مربوط به بند‌های کد و عنوان دیپلم، کد و عنوان رشته تحصیلی، استان محل اخذ دیپلم، معدل کل دیپلم، تاریخ اخذ مدرک دیپلم، علاقه‌مندی به گزینش در رشته‌های غیرانتفاعی و کد رشته‌محل‌های انتخابی بر اساس اولویت علاقه‌مندی کارت شرکت در آزمون داوطلبان وجود دارد لازم است جهت اصلاح، مورد یا موارد مذکور حداکثر تا تاریخ ۷ شهریورماه امسال منحصراً به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش مراجعه و از طریق ورود به قسمت ویرایش اطلاعات، اقدام کنند. ضمناً در خصوص کد و نام رشته امتحانی، هیچ گونه اقدامی میسر نیست.

۳- در صورتی که داوطلبان نسبت به بند‌های جنس و معلولیت (شدت معلولیت) معترض هستند و یا چنانچه شماره داوطلبی آنها به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخواناست ضروری است در روز پنجشنبه به تاریخ ۶ شهریورماه ۱۴۰۴ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و از ساعت ۱۴ تا ۱۸ به نماینده مستقر در واحد رفع نقص حوزه مربوطه (بر اساس جدول شماره ۲ مندرج در ذیل این اطلاعیه) مراجعه کنند. در خصوص تغییر کد و نام مجموعه ثبت‌نامی و شهر محل برگزاری آزمون هیچ‌گونه تقاضایی پذیرفته نخواهد شد.

۴- چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند مربوط به سهمیه ثبت‌نامی کارت شرکت در آزمون داوطلبان وجود دارد (ارگان‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران، سپاه پاسداران، وزارت جهاد کشاورزی و ستاد کل نیرو‌های مسلح) جهت اعلام مغایرت حداکثر تا ۷ شهریورماه منحصراً به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور (قسمت ویرایش اطلاعات) مراجعه و با توجه به توضیحات مندرج در درگاه اطلاع‌رسانی نسبت به اصلاح موارد اقدام کنند تا در صورت تایید سهمیه توسط ارگان مربوطه، بعد از برگزاری آزمون سهمیه مورد نظر برایشان اعمال شود.

متقاضیانی که در مرحله اول ثبت‌نام، متقاضی استفاده از سهمیه بودند ولی سهمیه آنان به هر دلیل از طرف ارگان ذیربط مورد تایید قرار نگرفته، بعد از ویرایش اطلاعات برای بررسی و روشن شدن وضعیت سهمیه خود باید حداکثر تا تاریخ ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۴ به ارگان‌های ذیربط نیز مراجعه کنند. بدیهی است در صورت تایید سهمیه توسط ارگان ذیربط، سهمیه درخواستی اعمال می‌شود. در غیر این‌صورت با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد و هیچ‌گونه اعتراضی قابل قبول نیست.

۵- چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب، فاقد عکس است و یا چنانچه عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله اشتباه عکس، فاقد مهر بودن عکس، واضح نبودن عکس است، ضروری است در روز پنج‌شنبه، ۶ شهریورماه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و از ساعت ۱۴ تا ۱۸ با همراه داشتن ۲ قطعه عکس ۴×۳ (تهیه شده در سال جاری)، کارت ملی و یا شناسنامه عکس‌دار شخصاً به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در واحد رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه کنند. در غیر این صورت مطابق ضوابط با آنها رفتار خواهد شد.

۶- متقاضیانی که هم اکنون علاقه‌مند به گزینش در رشته‌های موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی هستند، ضرورت دارد، در زمان پرینت کارت شرکت در آزمون، پس از اطمینان از پذیرش این موسسات در مجموعه ثبت‌نامی خود، با ورود به بخش ویرایش اطلاعات و خرید کارت اعتباری به وسیله کارت‌های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با پرداخت مبلغ ۸۰۰ هزار ریال به عنوان وجه اعلام علاقه‌مندی اقدام و مشخصات کارت اعتباری را در محل مربوط درج و نسبت به ثبت کدرشته‌محل‌های مورد نظر خود اقدام کنند.

متقاضیان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون باید از برگ راهنمای شرکت در آزمون که بر روی درگاه سازمان سنجش قرار داده خواهد شد، پرینت تهیه و نسبت به مطالعه دقیق آن اقدام کنند.

موارد مهم قابل توجه متقاضیان:

۱- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار الزامی است.

۲- فرآیند برگزاری آزمون ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود. در‌های ورودی حوزه‌های امتحانی رأس ساعت ۷:۳۰ بسته خواهد شد؛ لذا از ورود متقاضیان پس از بسته شدن در‌های ورودی به محوطه و یا سالن‌های امتحانی جلوگیری خواهد شد.

۳- هر متقاضی برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار؛ چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاک‌کن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.

متقاضیانی که اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار را همراه نداشته باشند از ورود آنان به جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد.

۴- متقاضیان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، جزوه، کتاب، ماشین حساب، ریموت کنترل، هر گونه یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری کنند.

۵- همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار از جمله تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند (حتی به صورت خاموش) در جلسه آزمون طبق قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری که بخشی از آن در بند «و» آمده است، موجب محرومیت از گزینش در آزمون می‌شود.

۶- مخدوش و پاره کردن پاسخ‌نامه، عدم ارائه پاسخ‌نامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارک امتحانی ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب می‌شود و با متقاضیان متخلف برابر با قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری رسیدگی و برخورد خواهد شد.

۷- متقاضیان لازم است درصورت به وجود آمدن هر گونه مشکل در فرآیند برگزاری آزمون برای آنها، نسبت به ارسال درخواست حداکثر تا تاریخ ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۴ از طریق سامانه پاسخ‌گویی اینترنتی مندرج در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی https://request.sanjesh.org اقدام کنند. بدیهی است درخواست‌های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.

۸- با توجه به اینکه برخی از افراد و موسسات سودجو با سوءاستفاده از عنوان و نشانی اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور اقدام به ساختن درگاه‌های مشابه با نشانی اینترنتی این سازمان کرده و از این طریق با اخذ اطلاعات و مشخصات شخصی متقاضیان، اقدام به کلاهبرداری می‌کنند؛ داوطلبان لازم است برای دریافت اخبار و کارنامه اعلام نتایج آزمون‌ها، منحصراً از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org اقدام کنند و اطلاعات مربوط به کد کاربری و رمز عبور و اطلاعات شخصی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.

پاسخ‌گویی به سؤالات پرسشنامه ارزیابی محل برگزاری آزمون

سازمان سنجش آموزش کشور از داوطلبان خواسته است برای بهبود و ارتقای کیفی حوزه‌های برگزاری آزمون، نسبت به تکمیل پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی خود در آزمون از تاریخ ۷ تا ۱۳ شهریور از طریق درگاه این سازمان اقدام کنند.