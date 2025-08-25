به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این دوره از مسابقات، فرصت سنجش توان ذهنی بازیکنان ۱۰ کشور را به مدت یک هفته در پایتخت تاریخ و تمدن ایران، فراهم کرده است.

۲۲ بازیکن خارجی از ۹ کشور و بیش از ۴۰۰ بازیکن ایرانی در ۴ جدول این مسابقات حضور دارند.

این مسابقات تا نهم شهریور در همدان ادامه دارد و برترین‌های جداول مختلف در مجموع ۷۳۰ میلیون تومان جایزه دریافت می‌کنند.