هجدهمین دوره مسابقات شطرنج بینالمللی جام ابنسینا با حضور شطرنجبازانی از ایران و ۹ کشور خارجی به میزبانی همدان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این دوره از مسابقات، فرصت سنجش توان ذهنی بازیکنان ۱۰ کشور را به مدت یک هفته در پایتخت تاریخ و تمدن ایران، فراهم کرده است.
۲۲ بازیکن خارجی از ۹ کشور و بیش از ۴۰۰ بازیکن ایرانی در ۴ جدول این مسابقات حضور دارند.
این مسابقات تا نهم شهریور در همدان ادامه دارد و برترینهای جداول مختلف در مجموع ۷۳۰ میلیون تومان جایزه دریافت میکنند.