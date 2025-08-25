به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دو واحد تولیدی و صنعتی در دومین روز از گرامیداشت هفته دولت با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران در آمل افتتاح شد.

این واحد‌ها شامل راه اندازی بزرگترین خط تولید دیوارپوش‌های پیش ساخته از سنگ مصنوعی و پی وی سی درسطح شمال کشور با حضور تولایی در شهرک صنعتی جمشیدآباد آمل افتتاح شد.

برای ساخت و تجهیز خط جدید این واحد تولیدی حدود ۹۰ میلیارد تومان با سرمایه گذاری بخش خصوصی هزینه و برای ۴۰ نفر نیز به صورت مستقیم شغل ایجاد شد.

تولیدات این واحد صنعتی درطراحی و دکوارسیون داخلی و نمای بیرونی ساختمان‌های مسکونی، تجاری و اداری کاربرد زیادی دارد و قیمت تمام شده در صنعت ساختمان را تا حدود ۵۰ درصد کاهش خواهد داد.

همچنین با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران تولیدات قطعات ماشین سازی در روستای " رفیع آباد " شهرستان آمل افتتاح شد.

این واحد تولیدی در زمینه تولید دستگاه پروفیل، لوله پروفیل، شیروانی، وانواع پروفیل‌های باز که حدود ۹۰ درصد این تولیدات درصنعت ساختمان سازی کاربرد دارد.

برای ساخت، تجهیز و تکمیل این واحد تولیدی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان با سرمایه گذاری بخش خصوصی هزینه و برای ۲۵ نفر نیز به صورت مستقیم شغل ایجاد شده است.