به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جواد اصلانی افزود: مأمورین یگان حفاظت این اداره در حین گشت‌زنی در یکی از مناطق شهرستان، یک صیاد متخلف را که با استفاده از تور در رودخانه اقدام به صید غیرمجاز کرده بود، شناسایی و دستگیر کردند.

اصلانی گفت: در بازرسی از این متخلف لاشه تعدادی سیاه‌ماهی، و ادوات صیادی کشف و ضبط شد.

وی افزود: مأمورین یگان پس از تنظیم صورتجلسه و تشکیل پرونده، متخلف را برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی کردند.