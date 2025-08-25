پخش زنده
۶۵ طرح عمرانی، خدماتی و زیرساختی با اعتبار بیش از یک هزار میلیارد ریال در روستاهای بخش مرکزی و ایواوغلی شهرستان خوی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این طرحها شامل طرحهایی در حوزههای عمران روستایی، آبرسانی به روستاها، توسعه فضاهای ورزشی، احداث و تحویل واحدهای مسکن مددجویان، بهسازی انهار و بهبود زیرساختهای عمومی روستایی است که با حضور غلامحسن آزاد، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خوی افتتاح شد.
غلامحسن آزاد در این مراسم گفت: اجرای این طرحها گامی مهم در جهت توسعه پایدار روستاهای خوی است و باعث ارتقای شاخصهای خدمات عمومی، افزایش کیفیت زندگی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی برای اهالی خواهد شد.
وی با تأکید بر نگاه ویژه دولت به عمران و آبادانی مناطق روستایی افزود: تکمیل این پروژهها به ویژه در بخش تأمین آب آشامیدنی سالم، مسکن محرومان و توسعه فضاهای ورزشی، زمینه عدالت اجتماعی و توزیع متوازن خدمات در شهرستان را فراهم میکند.
فرماندار خوی همچنین تصریح کرد: بهرهبرداری از این طرحها در قالب برنامههای هفته دولت صورت گرفته و بخشی از تعهدات دولت برای رفع محرومیتها و ایجاد زیرساختهای پایدار در مناطق روستایی است.
در این آیین، شماری از مسئولان محلی و اهالی روستاهای بخشهای مرکزی و ایواوغلی حضور داشتند و برخی طرحها نیز به صورت میدانی مورد بازدید قرار گرفت.