به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، سید «طیب حماد» سخنگوی فرماندهی پلیس استان ننگرهار امروز اعلام کرد: بیست و نه هزار و هشتصد کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده در شهر جلال آباد مرکز ولایت و همچنین شهرستان‌های استان ننگرهار با حضور مسئولان محلی این استان به آتش کشیده شد.

وی افزود: مواد مخدر کشف شده شامل هروئین، تریاک، حشیش، شیشه و مواد شیمیایی پیش ساز مواد مخدر بود که در عملیات‌های مختلف نیرو‌های پلیس مبارزه با مواد مخدر به دست آمده بود.

سخنگوی پلیس ننگرهار گفت: با روی کارآمدن حکومت جدید در افغانستان بیش از پنج هزار و هفتصد معتاد به مواد مخدر نیز در این استان جمع آوری و برای درمان به مراکز درمانی فرستاده شدند. هر چند رهبر طالبان سه سال قبل هرگونه کشت خشخاش، تولید و قاچاق مواد مخدر را ممنوع کرد، اما هنوز هم مواد مخدر یکی از مشکلات حکومت فعلی افغانستان است. کشور‌های همسایه افغانستان نیز همچنان از تولید و قاچاق مواد مخدر صنعتی در این کشور ابراز نگرانی می‌کنند.