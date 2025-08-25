به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان با حضور احمد آقایی بازرس کل گیلان و مصطفی طاعتی مقدم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی تشکیل و درخصوص رفع دغدغه‌های صاحبان واحد‌های آسیب دیده در آتش سوزی، تصمیم‌گیری شد.

در این نشست در ادامه برنامه‌های حمایتی و پیگیری رفع مشکلات فعالان اقتصادی و غرفه داران مجتمع تجاری ونوس، ۳ مطالبه اصلی فعالان اقتصادی مجتمع ونوس مشتمل بر استمهال وام‌های گرفته شده و چک‌های برگشتی و دریافت تسهیلات جدید بررسی و تصویب شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای حمایت از فعالان خسارت دیده از آتش سوزی مجتمع تجاری ونوس گفت: در نخستین قدم کسبه آسیب دیده از آتش سوزی مجتمع ونوس ساماندهی شدند و انبار کانتینری برای نگهداری کالا‌ها در نظر گرفته شد.

مصطفی طاعتی مقدم همچنین با بیان اینکه از هفته گذشته، با غرفه بندی مرکز نمایشگاهی منطقه، فضای فعالیت برای غرفه داران مهیا و آماده بهره‌برداری شده است افزود: دومین مشکل پیش روی آسیب دیدگان مسائل بیمه‌ای است که پس از تهیه گزارش کارشناسی از این حادثه و بازدید مدیرعامل بیمه ایران، در جلسه آتی هیأت مدیره شرکت بیمه ایران، موضوع مورد تصویب قرار خواهد گرفت.

وی گفت: بعد از ابلاغ این مصوبه و پرداخت خسارت، جریان بازسازی مجتمع تجاری ونوس را با سرعت آغاز خواهیم کرد.