با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، پروژه ایمن‌سازی حریم مدارس و معابر منتهی به آنها در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، زینب عبادی مدیر کل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در این باره گفت: عملیات ایمن‌سازی معابر مدارس تهران در راستای کاهش حوادث ترافیکی و ارتقای ایمنی عبور و مرور دانش‌آموزان در محدوده مدارس، به ویژه در معابر با پتانسیل بروز حوادث ترافیکی، توسط اداره کل مهندسی و ایمنی ترافیک و با همکاری معاونت‌های حمل و نقل و ترافیک مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران اجرایی می‌شود.

وی افزود: اقدامات ایمن‌سازی در این پروژه مبتنی بر مصوبه ابلاغی شورای اسلامی شهر تهران تحت عنوان «برنامه عملیاتی ایمنی دانش‌آموزان» بوده و تمرکز آن بر انتخاب حداقل ۵ مدرسه در هر منطقه شهرداری تهران واقع در معابر با احتمال بالای وقوع تصادفات می‌باشد که پس از بررسی‌های کارشناسی توسط اداره کل مهندسی و ایمنی ترافیک، بالغ بر ۱۰۰ طرح ایمن سازی برای معابر محدوده مدارس که نیازمند انجام اقدامات ایمن سازی هستند به مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران ابلاغ می‌شود.

مدیر کل مهندسی و ایمنی ترافیک همچنین از شروع مراحل «تهیه و تدوین سند نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران با موضوع طراحی، نصب، اجرا و نگهداری دیوار‌های صوتی شهر تهران» خبر داد و گفت: این دستورالعمل جامع و الزام آور، چارچوب مشخصی برای ارائه گزینه‌های مختلف کنترل و کاهش آلودگی صوتی و همچنین احداث دیوار‌های صوتی در شهر تهران فراهم می‌کند.

عبادی از فراهم شدن بستر به کارگیری نرده‌های بتنی به عنوان عنصری پایدار در معابر شهر تهران به جای نرده‌های فلزی در رفیوژ میانی معابر بزرگراهی خبر داد و گفت: نرده‌های بتنی به دلیل ماهیت سازه‌ای خود از نظر اقتصادی و نگهداشت نسبت به نرده‌های فلزی هزینه ساخت و اجرای کمتری دارند. همچنین مانع تردد عرضی غیر مجاز عابران پیاده در بزرگراه به ویژه در محل پل‌های عابر پیاده و کاهش حوادث ناشی از تصادفات رانندگی باشد نیز تصمیم گیری شود.