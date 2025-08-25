هنرمند جوانی آشتیانی که چهار سال قبل از انباری منزل تولید ظروف چوبی را شروع کرده هم اکنون در کارگاهی کوچک مشغول به کار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هنر دست بانوی جوان آشتیانی در محیطی ساده که ردی ماندگار بر تن چوب می گذارد و از چهار سال گذشته توانسته از تنه بلااستفاده درختان، ظروف پذیرایی و تزیینی بسازد.

او در محیطی ساده ردی ماندگار بر تن چوب می گذارد و توانسته با ترکیب هنر و خلاقیت محصولاتی کارآمد بسازد و جان دوباره‌ای بر تن خشک درختان بدهد.

محصولات او در مغازه‌های شهرستان آشتیان و به صورت مجازی به فروش می‌رسد.

حمایت از این کارگاه‌های کوچک باعث ایجاد انگیزه و افزایش اشتغالزایی در شهرستان آشتیان خواهد شد.