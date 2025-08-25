معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان لنجان، بر لزوم ایجاد تشکل‌های توسعه‌محور با رویکرد تجاری‌سازی برای رفع موانع و پیوند هنر با بازار‌های داخلی و بین‌المللی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مریم جلالی دهکردی در آستانه هفته دولت و در دیدار با مسئولان و هنرمندان شهرستان لنجان استان اصفهان که با حضور فرماندار، نماینده مجلس و مدیرکل استان برگزار شد، با اشاره به نقش کلیدی هنرمندان در عرصه‌های مختلف، پیشنهاد ایجاد یک «تشکل توسعه‌محور بر اساس هویت» را مطرح کرد.

معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ، حمایت از این حوزه را در چهار بخش «گفتمانی و تغییر رویکرد»، «قانونی و رفع موانع مقرراتی»، «منزلتی و اجتماعی» و «اعتباری و تسهیلاتی» عنوان کرد.

وی با تأکید بر ضرورت تجاری‌سازی محصولات صنایع دستی، گفت : ما متعهدیم تا با مشارکت مردم و ایجاد تشکل‌های توسعه‌محور، زمینه استفاده از ظرفیت‌های بی‌نظیر میراثی ، گردشگری و صنایع دستی این منطقه را فراهم کنیم تا خانه‌های ما به جای مصرف، به خانه‌های تولید تبدیل شوند.